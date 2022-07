Un nuovo Dae all’autolavaggio self service Topspeed in via del Brennero a Marlia

Domani (29 luglio) alle 16 all’autolavaggio self service Topspeed in via del Brennero a Marlia, si terrà l’inaugurazione del nuovo Dae, defibrillatore automatico esterno.

Il Dae è stato acquistato tramite una donazione di un privato aderente ad una campagna promossa da Enrico Cesari titolare dell’autolavaggio Topspeed sulla piattaforma The Big Breath.

Interveranno esponenti della Provincia e dei Comuni di Capannori e Lucca, il parroco di Marlia, la Croce Verde di Ponte a Moriano e l’associazione dei donatori di sangue di Marlia.

All’evento parteciperà anche l’Associazione Cecchini Onlus.