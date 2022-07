Viale Europa, Forza Italia: “Cartelli fuorvianti, la strada sembra chiusa e i negozi perdono clienti”

“I cartelli che segnalano i lavori sul viale Europa sono fuorvianti”. Così Anthony Masini, coordinatore comunale di Forza Italia a Capannori, e Matteo Scannerini, capogruppo Forza Italia in consiglio comunale.

“Il problema – spiegano – nasce dalla lettura del cartello. Per coloro i quali non conoscono la situazione, dalla descrizione riportata sulla cartellonistica dei percorsi alternativi, il viale sembra completamente chiuso e le macchine , da nord a sud, deviano immediatamente in via Villa Fontana. In realtà non è così”.

“Questo problema penalizza le attività – commentano – che vedono ridimensionato il giro di affari di un buon 50 per cento, a causa dell’errato messaggio che passa agli automobilisti. Basta una semplice correzione, una breve puntualizzazione, per risolvere il problema. Invitiamo chi di dovere a provvedere subito. Strano che non si pensi mai a queste piccole cose prima, e si debba intervenire sempre a danno fatto”.