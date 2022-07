Musica, archeologia e cartoni animati: gran finale per il ‘Luglio altopascese’

Gran finale per il Luglio altopascese. Nell’ultimo fine settimana del mese sono previsti tanti eventi tra convivialità, musica, archeologia, e fumetti.

Domani (30 luglio) due appuntamenti tra musica e archeologia: alle 21,15, in piazza Ricasoli, grazie al Francigena International Arts Festival, arriva l’attesissima pianista ucraina Valentina Lisitsa, che incanterà il pubblico con un recital al pianoforte suonando le musiche di Rachmaninov e Chopin. La celebre pianista ha iniziato a suonare il piano all’età di tre anni esibendosi nel suo primo recital da solista già l’anno successivo. Dopo studi prestigiosi e la vittoria del primo al The Murray Dranoff Two Piano Competition a Miami, in Florida, Lisitsa ha pubblicato il suo primo video su YouTube nel 2007 ricevendo da subito un grande successo. Ora è un’artista di fama internazionale e viaggia in tutto il mondo portando la sua musica.

Il secondo appuntamento di domani (30 luglio) è alle 21, nella Sala Mediateca di piazza Ospitalieri, con Le notti dell’archeologia. Dalla Terra alla Storia. Ultime scoperte degli scavi di Badia Pozzeveri condotta dal professore Antonio Fornaciari dell’Università di Pisa. Sarà l’occasione per presenatre i risultati delle ultime scoperte archeologiche e bioarcheologiche della campagna di scavo di San Pietro di Pozzeveri. L’iniziativa è organizzata dalla Regione Toscana con il contributo dell’UniCoopFirenze e vede la partecipazione e il contributo dell’Università di Pisa, del Sistema Museale di Ateneo, del Museo di Anatomia Patologica, della divisione di paleopatologia dell’Università di Pisa e del Ministero della Cultura.

Domenica (31 luglio) Altopascio si trasforma in un villaggio di cartoni animati. A partire dalle 18, in piazza Ricasoli, si potrà entrare nel mondo dei fumetti e dell’animazione. L’evento prevede un ricco programma che dal tardo pomeriggio fino a notte intratterrà grandi e piccoli con le voci, le sigle e le canzoni più famose di sempre. Altopascio a Cartoni è il titolo dell’evento totalmente gratuito, promosso da Comune, Centro commerciale naturale di Altopascio e Avis Altopascio, in collaborazione con lo storico festival del fumetto e dell’animazione Cartoon Village e con la media-partnership di Spazio Sigle, RadioAnimati e GamTv.

Un appuntamento molto atteso che prevede tre iniziative nell’arco dell’intera serata: alle 18, l’incontro-spettacolo con alcuni mitici disegnatori, doppiatori e cantanti di sigle tv dal titolo Da grandi cartoons derivano grandi responsabilità, alle 21 Altopascio a cartoni con i saluti istituzionali e la presentazione dell’evento e del cast e dalle 21,30, il main-event con il concerto Altopascio Anime Night, che regalerà la possibilità di poter conoscere dal vivo le voci italiane più importanti del doppiaggio e delle sigle tv, per. celebrare la magia dell’animazione giapponese dagli anni ’80 a oggi.