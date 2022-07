Zappia (Lega): “A Vorno niente wifi pubblico”

“A Vorno niente wifi pubblico”. A denunciarlo è il consigliere della Lega Bruno Zappia.

“Nei giorni scorsi vi è stato l’ennesimo guasto alla linea e, dopo l’intervento di un tecnico, è stato riferito che vi è una carenza di centraline e la richiesta di dati dai residenti è eccessiva rispetto all’effettiva capacità di smistamento della linea. Dopo 18 anni di amministrazione di sinistra – continua Zappia – in questo comune vi sono molteplici problematiche da risolvere compresa questa, ma nonostante le segnalazioni nei mesi ed anni passati, nulla è stato fatto. Chiedo all’amministrazione di attivarsi prontamente per la risoluzione di questo problema, in quanto l’accesso ad internet è l’unico modo per aver un collegamento con il mondo attraverso i propri smartphone in quanto la zona è priva di copertura della rete telefonica cellulare”.

“Ogni volta che i cittadini mi contattano parlano sempre delle promesse fatte da Menesini in campagna elettorale e che, puntualmente, non ha mai onorato – conclude Zappia -. I cittadini capannoresi hanno capito che la sinistra è totalmente incapace di governare questo comune, e tra 18 mesi alle nuove elezioni comunali, sapranno come fare per dare un nuovo futuro a questo meraviglioso territorio”.