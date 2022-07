Un successo da 760 partecipanti. Erano tante le persone che ieri sera (29 luglio) hanno preso parte alla tradizionale cena in via Cavour sulla Francigena, organizzata dalla Misericordia Altopascio.

Una iniziativa che secondo il sindaco Sara D’Ambrosio “è stata un tripudio di amore, bellezza, ottima cucina, solidarietà e tanta, tantissima comunità”.

“C’era tutta l’anima di Altopascio ieri sera: tutta la sua essenza – ha scritto in un post su Facebook -, fatta della capacità di stare insieme, di crescere insieme, di premiare e riconoscere i propri talenti, di valorizzare ogni pezzetto di questo ingranaggio meraviglioso che rende sempre più grande il nostro paese. E allora tantissimi complimenti a Francesca Maionchi, colei che con la sua voce porta Altopascio nel mondo, vincitrice della prima edizione del Tau d’Oro, il premio che abbiamo voluto istituire per valorizzare coloro che si sono distinti sul nostro territorio. E tanto orgoglio per le nostre società sportive, che abbiamo presentato ieri sera nel cuore del nostro paese: Marginone Calcio Femminile, Marginone Calcio Maschile, Spianate Calcio, Tau Calcio, Panda Baskin Altopascio, Asd L’Acquario Altopascio, Taekwondo. Grazie, grazie alla Misericordia, ai tantissimi volontari, facce belle e vive del nostro paese, alla Farmacia comunale Altopascio, al Centro commerciale naturale Altopascio, ai ristoratori e agli sponsor, alle associazioni Donatori di Sangue Altopascio Fratres, Avis Altopascio, Tocca a Noi_Altopascio, alle sagre paesane delle frazioni e alla mia formidabile squadra sempre presente. E poi grazie a ognuno di voi, che avete partecipato in tantissimi rendendo unico e speciale, una volta di più, Altopascio”.