Villa Basilica, sulle Pizzorne torna il festival delle bande

Saranno tanti gli eventi che animeranno il mese di agosto a Villa Basilica. Dopo due anni di stop forzato imposti dall’emergenza da covid19 riprendono infatti le iniziative anche nel comune villese, grazie all’impegno delle molte associazioni attive sul territorio.

Si comincia sabato (6 agosto) con la celebre cena sociale lungo il viale Santissima Annunziata, organizzata dalla Misericordia di Villa Basilica, mentre domenica (7 agosto) sull’Altopiano delle Pizzorne si terrà il Festival delle bande, organizzato dalla Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (Anbima).

Mercoledì (10 agosto) in piazza Vittorio Emanuele, il gruppo Fratres di Pariana organizza una serata karaoke. Sabato 13 agosto torna l’appuntamento con la Corsa del Cavaliere, organizzata dall’Asd Villa Basilica Runner: la storica corsa che attraversa il territorio villese, in onore dell’atleta Claudio Simi, è giunta alla sua 18esima edizione per la quale sono attesi podisti da tutta la regione. Domenica (14 agosto), in Piazza Vittorio Emanuele si terrà una serata cabaret a cura della Misericordia di Villa Basilica.

Tutti i mercoledì sera, inoltre, alle scuole di Villa Basilica, dalle 21,15 l’associazione Ricreare Insieme organizza giochi, attività e iniziative per i bambini.

Il mese di agosto si chiude con la Festa della Birra, organizzata dalla Proloco di Boveglio: mercoledì 24 e giovedì 25 agosto, al campo sportivo della frazione, sarà possibile infatti degustare le tipiche specialità della cucina tedesca insieme a tanta birra.

“Il calendario degli eventi estivi è uno dei segnali della vera ripartenza dopo due anni difficili, che ci hanno messo a dura prova – commenta il sindaco Elisa Anelli –. Voglio ringraziare tutte le associazioni locali che hanno messo in campo un impegno davvero senza precedenti per animare e tenere vivo il nostro territorio con eventi di qualità, per tutti”.