Dall’astronomia all’enogastronomia, al via le serate dedicate alle stelle e ai prodotti tipici

Estate a Capannori, tornano anche quest’anno le apprezzate serate di osservazione e divulgazione astronomica promosse dal Comune in collaborazione con l’Oac (Osservatorio astronomico di Capannori). I 2 appuntamenti, ad ingresso libero e su prenotazione, sono in programma questo giovedì (4 agosto) alla Villa fattoria Gambaro di Petrognano con possibilità di degustazioni al ristoro della fattoria e mercoledì 17 agosto all’osservatorio astronomico di Vorno alle 21,15 con la possibilità di degustazione di prodotti tipici a partire dalle 19 a Il rio di Vorno.

“Le serate di osservazione astronomica sono un appuntamento estivo ormai consolidato e molto apprezzato dai cittadini e anche dai turisti, che vi partecipano sempre numerosi – afferma l’assessore al turismo, Lucia Micheli – Per questo abbiamo voluto riproporle anche questa estate abbinandole alla possibilità di degustazioni di prodotti tipici per promuovere insieme alla divulgazione scientifica anche le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Questi due appuntamenti non vogliono essere un unicum, ma rappresentano per noi un punto di partenza per promuovere una serie di altre iniziative legate all’attività dell’osservatorio”.

Questo giovedì (4 agosto) alle 21,15 alla Villa fattoria Gambaro di Petrognano è in programma una conferenza intitolata Historic galactic Supernovae (Supernovae storiche galattiche) che vedrà relatore Matteo Massimo Maria Santangelo, presidente dell’Istituto ricerche fotometriche (Irf) e vice direttore e responsabile attività scientifiche dell’Osservatorio astronomico di Capannori (Oac). Per facilitare la comprensione ad utenti stranieri le slide saranno in inglese e il parlato in italiano.

Alle 22,45 si terrà l’osservazione astronomica digitale con telescopio Unistellar dal titolo Osservazioni digitali del cielo notturno estivo che avrà come relatore Eddi Lorenzi, direttore dell’Osservatorio astronomico di Capannori (Oac). Dalle 19 alle 21 sarà possibile degustare prodotti tipici al ristoro della fattoria (15 euro) con prenotazione obbligatoria al numero 0583 978277. Stesso programma sia per quanto riguarda la conferenza che l’osservazione astronomica è previsto per mercoledì 17 agosto all’osservatorio astronomico di Vorno. La degustazione di prodotti tipici è prevista dalle 19 alle 21 a Il rio di Vorno (15 euro) con prenotazione obbligatoria al numero 0583 971081.

Per prenotare la partecipazione alle conferenze e alle osservazioni astronomiche è necessario inviare una mail questo indirizzo.

L’iniziativa vede la collaborazione di Centrottica Lucca che mette a disposizione il telescopio Unistellar.