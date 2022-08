Daniela Leoni responsabile di Italia al centro interviene sulle condizioni del manto stradale in via vecchia pesciatina nel comune di Capannori.

“La strada – dice – presenta sconnessioni e buche ormai divenute rilevanti, soprattutto nel tratto che si interseca con la Pesciatina nei pressi della rotatoria, che si direziona sia su viale Europa sia in direzione Pescia. Inoltre le medesime condizioni del manto stradale vi sono anche nei pressi dell’incrocio con via dell’Ave Maria, strada divenuta molto trafficata dagli automobilisti, che scelgono di percorrerla per evitare il semaforo, trascurando i limiti di velocità, mettendo a rischio l’incolumità delle persone che si trovano a passeggio”.

Foto 2 di 2



“Per questo – ha concluso Leoni – sono a chiedere con celerità un intervento risolutivo degli enti di competenza al fine di scongiurare danni a cose o persone”.