Altopascio a cartoni fa il pieno in piazza Ricasoli

Piazza piena e un’onda irrefrenabile di divertimento: questo è stato Altopascio a cartoni, l’evento che ha trasformato Altopascio in un villaggio dedicato al mondo dei cartoni animati, organizzato da Avis Altopascio, in collaborazione con lo storico festival del fumetto e dell’animazione Cartoon Village, con il Centro commerciale naturale di Altopascio, con l’amministrazione comunale e con la media-partnership di Spazio Sigle (www.spaziosigle.it), RadioAnimati (www.radioanimati.it) e GamTv (www.gamtv.it).

Oltre 400 persone, infatti, hanno ballato e cantato sulle sigle dei cartoni più conosciuti e hanno potuto ascoltare dal vivo le voci dei personaggi più famosi che hanno fatto la storia dell’animazione a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

“Abbiamo vissuto una serata incredibile – commenta la presidente di Avis Altopascio, Ilenia Vettori – piena di persone e ricca di divertimento per questo evento unico. Altopascio a cartoni ha portato in città le voci dei personaggi più amati dei cartoni e poi ancora musica, le sigle che conosciamo a memoria, la magia dell’animazione giapponese dagli anni Ottanta ad oggi. Altopascio ha dimostrato di saper superare se stessa, di poter essere al centro dell’attenzione e abbiamo ricevuto anche una dedica speciale. I famosi illustratori dei Dentiblù infatti hanno realizzato per il nostro paese un’illustrazione originale e dedicata. Per Avis è stata l’ennesima occasione di essere sul territorio, di parlare e intercettare generazioni diverse, di sensibilizzare sul tema della donazione e di farlo attraverso linguaggi nuovi. Voglio ringraziare chi si è impegnato per rendere tutto questo possibile e i cittadini che hanno preso parte all’evento: un evento che vorrei diventasse strutturale e che qui, ad Altopascio, trovasse casa fertile per crescere ulteriormente. Ci stiamo lavorando!”.