Altopascio, 7 milioni per la nuova scuola media: aperto il bando. Entro fine anno l’affidamento dei lavori

Un altro passo in avanti verso la realizzazione di un progetto importante per il futuro del territorio. Oggi (5 agosto) è stato pubblicato il bando per la nuova scuola media di Altopascio, che sorgerà in via Francesco D’Assisi, a due passi dal centro storico.

Il progetto, totalmente finanziato con fondi del Pnrr, avrà un costo di 7 milioni di euro, con un aumento di circa un milione a causa del rincaro delle materie prime. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di affidare i lavori entro fine anno.

Ad annunciare la notizia è la sindaca Sara D’Ambrosio: “Oggi è una giornata importante perché stato pubblicato il bando per la nuova scuola media di Altopascio. È un’opera importantissima per Altopascio. Un’opera che costa 7 milioni di euro totalmente finanziata da fondi del Pnrr. Abbiamo anche dovuto affrontare l’aumento dei prezzi delle materie prime, con il progetto che costerà circa un milione in più. Però una delle parti più difficili si è conclusa, ovvero quella di preparare il bando di gara ed adeguare i prezzi. Ce l’abbiamo fatta: ora la palla passa alle imprese che dovranno partecipare al bando. L’obiettivo è quello di aggiudicare i lavori entro la fine dell’anno”.

“Il procedimento è chiaramente lungo, ma abbiamo molta fiducia – conclude la sindaca – . L’obiettivo è chiaro: rendere realtà uno degli investimenti più importanti per Altopascio”.

La nuova scuola media di Altopascio

La nuova scuola è pensata per accogliere cinque sezioni. Sono previste quindici aule didattiche e sei laboratori disposti su due piani fuori terra. Al centro si trova l’agorà, lungo il perimetro sono distribuite le aule e i laboratori, collegati tra loro da uno spazio connettivo. Gli affacci principali sono caratterizzati da grandi sistemi di facciata vetrata. Al piano terra sono situati i laboratori, la biblioteca, i servizi amministrativi e un ciclo di aule; il primo piano è organizzato con le restanti aule per le attività normali e spazi dedicati alla polivalenza. L’edificio verrà realizzato con strutture portanti in legno e fondazioni in cemento armato.