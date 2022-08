Tappata la buca nell’asfalto in via dei Bocchi a Lammari

Una vera e propria voragine nell’asfalto. E’ quella che si trovava in via dei Bocchi a Lammari, all’altezza di Fanini Auto e che è stata ricoperta d’asfalto dopo l’intervento del consigliere comunale della Lega Bruno Zappia.

“Grazie alla segnalazione dei cittadini sono riuscito a mettere ancora una volta una toppa a questo pericoloso scempio. È più di un mese – afferma Bruno Zappia – che c’è questa pericolosissima situazione con una buca profonda nell’asfalto. I cittadini raccontano che tutte le volte che ci possano sopra sembra di sfasciare l’auto e non solo. Il pericolo che presenta questa strada è sotto gli occhi di tutti, non è dovuto solo alle auto, ma soprattutto ai mezzi a due ruote, che possono arrecare non solo danni materiali. Ho segnalato agli uffici preposti ed ho trovato piena disponibilità dal responsabile ingegnere Bruno Michelangelo, che capendo la gravità del problema si è attivato subito per cercare di tappare come meglio poteva questa grossa criticità”.