Ufficio postale chiuso di pomeriggio, proteste a Capannori

Proteste a Capannori per la chiusura di pomeriggio dell’ufficio postale di via Pacini. Una utente si è rivolta al sindaco Luca Menesini per segnalare il disagio.

“Vorrei sapere perché l’ufficio postale di Capannori in via Pacini continua a rimanere chiuso ancora di pomeriggio – si legge nella segnalazione inviata al primo cittadino – dando un grave disservizio alla comunità. Non c’è stato modo di reclamare o contattare qualche responsabile di Poste Italiane quindi per conoscenza chiedo all’amministrazione comunale se può sollevare il problema e richiedere che venga ripristinato il servizio agli utenti che necessitano del servizio postale anche di pomeriggio”.