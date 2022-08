Bianchi (Noi Badia e Marginone): “Via per Corte Tocchini, urgono interventi”

Il consigliere comunale di Noi Badia e Marginone Luca Bianchi ha protocollato una lettera, scritta insieme all’avvocato Valeria Rielli, sulla situazione di via per Corte Tocchini, corredata dalle firme dei residenti di questa strada di Badia Pozzeveri.

In essa Luca Bianchi, a nome dei firmatari, rileva che, nonostante il tempo trascorso dalla sua precedente segnalazione che risale al 3 maggio scorso, nulla sia accaduto.

“La strada è diventata in questi trent’anni, di fatto, di uso pubblico – dice la missiva – è utilizzata dalla collettività tutta, indistintamente, è dotata di illuminazione pubblica ed è stata asfaltata all’epoca. Oggi il manto stradale è dissestato e presenta numerosi avvallamenti, che mettono a rischio chi la percorre, con qualunque mezzo lo faccia”.

Nella lettera si fa riferimento che è intenzione dei firmatari di seguire la strada del dialogo e , pertanto, chiedono un incontro a breve con l’amministrazione comunale per affrontare l’argomento.

“Nella interrogazione e comunicazione del 3 maggio avevo segnalato queste problematiche e, visto che fino a oggi, niente è successo, inviamo questa lettera ufficiale per cercare una interlocuzione con chi amministra il comune di Altopascio – dice il consigliere comunale di Noi Badia e Marginone Luca Bianchi-. Mi aspetto una convocazione in tempi brevi, considerando che, come ho già avuto occasione di scrivere a maggio, più volte il sindaco in carica aveva promesso questo intervento, sia in campagna elettorale che successivamente”.