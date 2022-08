Viale Europa, dal 22 agosto riapre alle auto il tratto da Papao a via dei Selmi

Nella settimana dal 22 agosto è programmata la riapertura al transito degli automezzi, eccetto i mezzi pesanti che resteranno sulle viabilità alternative, del tratto di viale Europa che va dalla rotonda di Papao fino a via dei Selmi, interessato dai lavori di Acque per la realizzazione delle fognature e dell’acquedotto, visto che l’intervento in questo tratto stradale è in fase di ultimazione.

Questo quanto emerso da un nuovo incontro avvenuto ieri (5 agosto), su particolare invito della Cna, del tavolo sui lavori sul viale Europa istituito dal Comune per monitorare l’andamento dell’opera, al quale hanno preso parte l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, l’assessore al commercio Serena Frediani e i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli operatori di viale Europa.

Dall’incontro è emerso che il cantiere su viale Europa si fermerà per una decina di giorni a partire dal 12 agosto a causa delle difficoltà di reperimento dei materiali. Da parte loro i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno evidenziato che non sono presenti particolari criticità per lo scorrimento del traffico. Pur apprezzando il lavoro svolto dalla ditta, chiedono di accelerare il più possibile i tempi di esecuzione dei lavori, compatibilmente con le esigenze tecniche. Altra richiesta riguarda il miglioramento della cartellonistica stradale di indicazione dei lavori e per questo nei prossimi giorni le associazioni invieranno alcune proposte di modifica all’amministrazione comunale.

“I lavori su viale Europa stanno andando avanti secondo la tabella di marcia e senza creare particolari problemi alla viabilità. Ciò significa che l’istituzione del senso unico e la viabilità alternativa per i mezzi pesanti rappresentano una soluzione efficace – dichiarano gli assessori Del Carlo e Frediani -. Nella settimana dal 22 agosto è programmata la riapertura al transito dei soli automezzi del tratto tra la rotonda di Papao e via dei Selmi, ma a fronte dello stop del cantiere per una decina di giorni, abbiamo chiesto ad Acque di provare ad anticiparla di qualche giorno. Valuteremo con attenzione le proposte sul miglioramento della cartellonistica stradale che ci perverranno dalle associazioni di categoria, perché concordiamo sull’importanza di indicazioni precise e puntuali per diminuire al massimo i disagi relativi alla viabilità. Da parte nostra comunque, recependo anche le richieste di associazioni e operatori, abbiamo installato alcuni cartelli che informano che le attività che insistono sul tratto stradale interessato dai lavori, sono tutte aperte e raggiungibili”.

Il tavolo sui lavori su viale Europa tornerà a riunirsi a settembre.

L’amministrazione comunale ricorda che è attivo uno sportello telefonico a cui possono rivolgersi tutti i cittadini per avere informazioni sui lavori e la viabilità su viale Europa che si interfaccia anche con Acque. Lo sportello è contattabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0583/428370 o per mail all’indirizzo comuneamico@comune.capannori.lu.it.