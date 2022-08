Altopascio si aggiudica altri 15mila euro per sostenere le attività dello spazio giovani di via fratelli Rosselli, a partire dal progetto Seconda stella a destra, che, nel 2021, aveva vinto un finanziamento ministeriale di 230mila (primo in Italia) per coinvolgere bambini e giovani altopascesi dai 6 ai 20 anni e renderli protagonisti nel tessuto sociale della cittadina del Tau.

Adesso il progetto potrà compiere ulteriori passi in avanti, grazie al nuovo contributo erogato dalla Regione Toscana. “Abbiamo partecipato a questo bando con il progetto dal titolo …questo è il cammino, ideale continuazione di Seconda stella a destra – commenta l’assessore alle politiche giovanili, Alessio Minicozzi -. E abbiamo ottenuto tutta la cifra richiesta. Il lavoro non è ancora finito: come amministrazione comunale siamo alla continua ricerca di nuovi finanziamenti e bandi per sostenere, sempre di più, un progetto così importante per tutta la comunità”.

A portare avanti il progetto è il Comune come ente capofila, insieme all’Istituto comprensivo di Altopascio, la cooperativa sociale Zefiro e la cooperativa sociale La Luce. L’obiettivo è rendere i giovani protagonisti del loro tempo, costruendo con loro un percorso nel quale imparare l’autonomia, l’indipendenza, combattere la marginalità. I ragazzi, opportunamente formati, sono coinvolti in prima persona, attraverso un tutoraggio alla pari dove i più grandi aiutano i più piccoli. Base di tutto è proprio lo spazio giovani: è qui che prendono vita corsi e attività; è sempre qui che i ragazzi si ritrovano e si formano insieme, gli uni accanto agli altri. che possano rendere protagonisti i giovani altopascesi. “Questa è la casa dei bambini e dei ragazzi di Altopascio – aggiunge l’assessore alle politiche educative, Valentina Bernardini -. Nei mesi scorsi lo spazio giovani di via Fratelli Rosselli è diventato un vero e proprio luogo di ritrovo e di crescita: grande successo hanno riscosso le attività, i corsi e i laboratori organizzati con l’Istituto comprensivo e con la cooperativa Zefiro”. Tra questi, il partecipatissimo corso di street-art, tenuto dai due writer professionisti Federico Bernardini e Enrico Bani, i cui risultati sono ben visibili in paese: all’esterno del centro di aggregazione sono stati realizzati murales, così come è stato riqualificato il muro che costeggia la scuola elementare di Altopascio, che era stata imbrattata con le scritte dei No-Vax. Al loro posto, oggi, trovano casa colori, bellezza, arte.