Capannori, a settembre al via nuovi lavori di asfaltatura sul territorio

In arrivo nuovi lavori di asfaltatura per una ventina di strade comunali per un investimento comunale di 500 mila euro. Dopo che è stato approvato il progetto esecutivo, a breve partirà la gara per l’affidamento dei lavori che prenderanno il via a fine settembre.

“Con questo nuovo ‘pacchetto’ di asfaltature proseguiamo l’importante opera di sistemazione e messa in sicurezza dell’estesa rete viaria comunale – afferma l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. Dopo un monitoraggio delle condizioni delle varie viabilità e tenendo conto anche alle segnalazioni pervenute dai cittadini abbiamo programmato ed approvato un nuovo lotto di asfaltature per le strade che necessitano di nuovo manto stradale, in alcuni tratti più danneggiati, nelle varie aree del territorio per poi procedere alla loro sistemazione a partire dalla fine di settembre. Realizzeremo inoltre alcune sigillature stradali su viabilità di varie frazioni. Migliorare la viabilità comunale rendendola più facilmente percorribile e soprattutto più sicura è una vera priorità della nostra amministrazione come stiamo dimostrando con fatti concreti”.

Le strade interessate

Ecco quali sono le strade interessate dai lavori di asfaltatura: Via del Popolo, via dei Marchi (Capannori); via Vecchia Pesciatina, via del Pelo, via del Chiasso (Lunata); via di Pelago (Marlia), via Lombarda (Lammari), Stradone di Camigliano (Camigliano), via Don E.Angeli (Segromigno in Piano); via di San Gennaro (Lappato), via di Villa Pucci (San Martino in Colle), via del Cimitero di San Gennaro, via delle Vitialle (San Gennaro), via di Carraia (Carraia); via di Pettinaglia (Guamo), via di San Ginese, via dei Pierini, via dei Palmini (San Ginese di Compito), via del Rogio (Colognora di Compito), via di Castelvecchio (Castelvecchio di Compito).