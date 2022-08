Ponte in via Rughi, La Porcari che vogliamo: “Lavori fermi da mesi”

Sopralluogo dei consiglieri del gruppo La Porcari che vogliamo al ponte in via Rughi, dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza. Sollecitati dai cittadini Barbara Pisani, Massimo Della Nina, Riccardo Giannoni e Diego Giannini si sono quindi recati sul posto, che dallo scorso aprile è parzialmente chiuso al transito.

Foto 3 di 5









“Alcuni cittadini – spiegano i consiglieri comunali – ci hanno contattato chiedendo notizie in merito alla messa in sicurezza del ponte sul rio Dezza in Via Rughi e al ripristino del doppio senso di circolazione, segnalandoci la pericolosità e i disagi connessi al perdurare di questa situazione. In effetti il ponte si trova in queste condizioni da diversi mesi. In seguito al sopralluogo abbiamo quindi preso contatti con gli uffici dell’ente per avere rassicurazioni sulle tempistiche di intervento e abbiamo avuto garanzie che l’avvio dei lavori è previsto nel mese di settembre. Continueremo a monitorare la situazione e a tenere aggiornati i nostri concittadini e, se fosse necessario, presenteremo apposita interrogazione in consiglio comunale”