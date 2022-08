Al via a fine mese i lavori in via Guido Rossa a Capannori, nella zona del liceo scientifico E. Majorana, per ospitare la piantumazione di ben 57 nuovi alberi e 87 arbusti.

Si tratta della prima fase del progetto dell’amministrazione Menesini Amaca (Alberi per Migliorare l’Aria a Capannori), per cui il Comune di Capannori si è aggiudicato un finanziamento regionale di circa 189mila euro e altri 100mila euro da un bando Pnrr, con l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico. Il cantiere che sarà allestito a fine mese avrà il compito di ampliare le aiuole presenti nel mezzo della carreggiata che è molto ampia, in modo da poter piantumare numerosi arbusti e alberi.

Foto 2 di 2



“Questo progetto è un progetto strategico per il nostro territorio – dice l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro – perché sta dentro la politica complessiva di lotta al cambiamento climatico che come amministrazione comunale abbiamo sposato e stiamo portando avanti su più livelli, e perché ci permette di rispondere all’esigenza dei cittadini di avere sempre più verde. Infatti, i lavori che partono a breve elimineranno dell’asfalto e amplieranno lo spazio verde, andando a costituire un polmone in uno dei principali poli scolastici di Capannori, quello che ospita anche il liceo. Si tratta soltanto del primo step di un progetto molto più grande, che coinvolge anche altre zone del territorio, che prevede la piantumazione di oltre 1300 nuove alberature autoctone, che andranno a rendere più verdi e salutari 11 aree urbane nei vari paesi”.

Per quanto riguarda la piantumazione in via Guido Rossa,in particolare, saranno messe a dimora 5 Liriodendron Tulipifera, 13 Mualus Tribolata, 2 Populus nigra ‘Italica’ (Pioppo cipressino), 33 Prunus avium ‘Plena’, 4 Quercus ilex (Leccio). Accanto a questi, saranno messi a dimora 87 Viburnum tinus, ovvero una bellissima pianta sempreverde, comunemente chiamata lentaggine, che è un arbusto molto compatto che può raggiungere i 3 metri di altezza.

Si tratta di varie specie di piante che sono state scelte in base a criteri di ridotta allergenicità, elevata capacità di stoccaggio di CO2 e di altri inquinanti atmosferici, privilegiando essenze autoctone e in linea con la vegetazione preesistente.

Di seguito le aree interessate dalle nuove piantumazioni autoctone (606 alberi ad alto fusto, 543 arbusti, e 216 fitocelle): Capannori: via Guido Rossa; via Martiri Lunatesi, via della Piscina (dove sarà realizzata anche una pista ciclo pedonale protetta), area della mensa dietro piazza Aldo Moro, via Don Aldo Mei; Lammari: area a verde pubblico situata tra il cimitero e via Lombarda; Marlia: via Puccini e nuovo parco urbano di via della Chiesa; Lunata: area verde tra via Berti e via del Tanaro; Guamo: via nuova di Guamo (area verde presso piazza Maestri Guami); Colle di Compito: via nuova di Colle di Compito (area verde presso il parcheggio del cimitero di via Nuova).