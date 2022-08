Dalla Misericordia Santa Gemma 2,7 mila euro per l’ospedale Meyer

Una donazione da 2,7 mila euro alla Fondazione dell’ospedale pediatrico Mayer. È quanto realizzato dalla Misericordia Santa Gemma Galgani grazie ai fondi raccolti con la nona edizione della marcia di Santa Gemma e alla sesta passeggiata per Giulia, promosse dalla confraternita in collaborazione con il Comune di Capannori, i gruppi donatori di sangue Fratres del territorio e il trofeo podistico lucchese.

In particolare il ricavato della Passeggiata per Giulia – nata per commemorare la piccola Giulia, prematuramente scomparsa – è stato devoluto a favore del progetto neurooncologia.

“Ringraziamo ancora una volta tutti i partecipanti all’iniziativa – sottolineano dalla Misericordia – e in particolare i volontari e le aziende che hanno contribuito a fornire il materiale dei pacchi gara”.