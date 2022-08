Un nuovo asilo nido a Tassignano al posto dell’ex primaria

Il paese di Tassignano ospiterà un nuovo asilo nido pubblico, che nascerà dove oggi c’è la ex scuola primaria, che era stata chiusa nel 2014 per motivi di sicurezza.

A dare certezza della realizzazione di questo obiettivo ci ha pensato il Pnrr: il Comune di Capannori, infatti, si è aggiudicato un finanziamento di 800.000 euro da un bando ad hoc sugli asili e le scuole d’infanzia.

L’importo ottenuto dal bando Pnrr è tale da coprire i costi dell’intera operazione dell’amministrazione guidata dal sindaco Luca Menesini, che eseguirà la demolizione del vecchio immobile e la ricostruzione del nuovo asilo nido, che sarà in grado di ospitare 30 bambini e bambine.

“Siamo molto soddisfatti di questo finanziamento – dice l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti – perché porta a compimento un impegno che l’amministrazione si era presa verso la comunità di Tassignano, che era quella di restituire la ex scuola alla comunità stessa. Lo fa realizzandoci un asilo nido pubblico, quindi un servizio indispensabile per le famiglie e che mette al centro i nostri figli. Allo stesso tempo, confermiamo che la soluzione individuata per l’asilo privato è una soluzione ‘ponte’, grazie all’asilo pubblico la cui costruzione è adesso diventata reale. Un gran bel risultato e che non sarà nemmeno l’unico in materia di asili nido, poiché abbiamo presentato anche altri progetti. Come amministrazione vogliamo aumentare i posti negli asili nido pubblici sul territorio in modo da essere sempre più d’aiuto ai genitori lavoratori e alle famiglie in generale. La scuola è per noi una priorità e lo dimostriamo con i fatti”.

Il Comune di Capannori ha infatti presentato progetti sui bandi Pnrr anche per un asilo nido a San leonardo in Treponzio, e per la ricostruzione dell’asilo nido di Lammari.

“La ex scuola di Tassignano tornerà a nuova vita offrendo servizi educativi importanti – aggiunge il consigliere comunale di zona Gaetano Ceccarelli –. Era un impegno che avevamo con gli abitanti di Tassignano e che adesso trova le adeguate risorse per essere realizzato. Una soluzione che restituisce all’immobile anche la sua vocazione primaria, diventando la sede di un asilo nido pubblico. Quindi un risultato significativo sia per la comunità locale, sia per il livello di servizi che il Comune di Capannori arriverà a garantire alle famiglie e ai più piccoli. Sono molto soddisfatto e sarà mia premura seguire l’iter di quest’opera che restituisce al paese di Tassignano la sua centralità”.