Altopascio, terminata la rimozione degli alberi caduti: alcune frazioni ancora senza luce

Sono terminati questa mattina (19n agosto) i lavori di rimozione delle piante cadute sulle arterie stradali del comune di Altopascio, dopo il violento temporale di ieri.

“Abbiamo liberato la via Francigena, via Gori e via lungo Fosso di Montecarlo – fa sapere la sindaca Sara d’Ambrosio -. Abbiamo rimosso la quasi totalità delle frasche cadute nei parchi pubblici. Le scuole non presentano problematiche, non ci sono state situazioni di infiltrazioni o allagamenti, c’è solo qualche ramo caduto nei giardini, che porteremo via in questi giorni. Per quanto riguarda i cimiteri dovremo intervenire su quelli di Badia e di Marginone (cappella cimiteriale nel primo e guaina ai forni nel secondo). Appena il tempo si stabilizza si procede con i lavori e si liberano vialetti e percorsi da fogliame vario portato dal vento”.

“Per quanto riguarda l’energia elettrica la luce è tornata praticamente ovunque, ma ci sono alcune zone che sono senza corrente da ormai più di 24 ore: località Corte Volpini-Michi, via dei Boggi-Badia Pozzeveri, località Sibolla e località Tavolaia – conclude la sindaca -. Stiamo chiamando Enel a intervalli regolari per far ripristinare. Capiamo benissimo il disagio, se ci sono necessità particolari o urgenze/emergenze chiamateci o scriveteci anche qui così interveniamo. Un grandissimo grazie a tutti coloro che da ieri sono impegnati in prima linea per gestire la situazione e risolvere le problematiche”.