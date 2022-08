Capannori, al via i lavori nelle scuole: 200 mila euro per migliorare la vivibilità delle aule

Al via i lavori in tutte le scuole dell’infanzia, primarie e medie del territorio Capannorese per garantire un rientro fra i banchi in sicurezza agli alunni e alle alunne. È questo l’obiettivo dell’amministrazione Menesini che – passato ferragosto – mette in campo tutte le energie dell’ufficio scuole per assicurare il buon funzionamento delle strutture del territorio per il giorno del suono della prima campanella.

In particolare, sarà eseguita la verifica della copertura dei tetti e, laddove è necessario, saranno fatti interventi di ripristino dei controsoffitti mentre l’erba sarà tagliata in tutte le aree esterne delle scuole.

“La macchina comunale è all’opera per assicurare la regolare ripartenza delle lezioni dal punto di vista degli immobili – dice l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti -. Accanto alle verifiche di routine, saranno realizzati diversi interventi specifici in tutti i plessi, per andare a risolvere piccole situazioni che ci sono state segnalate dai dirigenti scolastici. La scuola è una priorità, e noi siamo al fianco degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico perché i nostri ragazzi e le nostre ragazze frequentino scuole sempre più belle e sicure. Obiettivo: tutto pronto per il 15 settembre”.

Accanto al check-up che sarà eseguito a ogni struttura, quindi, saranno messi in campo circa 200 mila euro di lavori per migliorare la vivibilità di aule e mense in numerose scuole.

In particolare, la scuola primaria di San Ginese sarà interessata da un intervento di abbattimento di una parete per realizzare aula più grande, nella scuola primaria di Guamo sarà invece realizzata una parete di cartongesso per migliorare la vivibilità di due spazi, l’infanzia di Borgonuovo sarà tinteggiata, alla scuola primaria di Capannori sarà recuperata una aula in più grazie a un lavoro di recupero del solaio antisfondellamento, sarà completamente rifatto il muro perimetrale della scuola primaria di Gragnano e sarà sistemata l’aerea esterna della scuola d’infanzia di Castelvecchio di Compito.

“Ci saranno anche altri interventi in altre scuole – conclude Cecchetti – che, come sempre, saranno valutati edificio per edificio nel corso delle verifiche. In più, a partire dal nuovo anno, daremo il via agli importanti lavori per la riqualificazione della scuola dell’infanzia di Colognora di Compito e la scuola primaria di Segromigno in Monte”.