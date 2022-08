Angelini (Pd): “In via San Cristoforo c’è il divieto ai tir, il consigliere Zappia fa solo propaganda”

“A Lammari in via San Cristoforo non passano i tir per il semplice motivo che c’è un bel divieto da quando sono in corso i lavori sul viale Europa e quindi non possono tremare le case come afferma il consigliere Zappia che si inventa le cose per farsi un po di propaganda”.

Così il capogruppo Pd in consiglio comunale di Capannori, Guido Angelini: “Tra l’altro nel riciclare vecchie cose non si è nemmeno accorto – prosegue – che il consiglio comunale di cui lui fa parte nel gruppo della Lega ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal sottoscritto e dal consigliere di Forza Italia. Matteo Scannerini dove si chiedeva un impegno preciso al sindaco Menesini per l’asfaltatura e la risegomatura di via San Cristoforo entro l’anno 2022 almeno del tratto da via dei Leri a viale Europa. Poiché ho piena fiducia in questa amministrazione comunale sono sicuro che questo impegno verrà mantenuto anche perché me l’ha confermato di recente l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo”.

“Pertanto consigliere Zappia – conclude Angelini – prima di dire delle castronerie si informi e faccia delle verifiche senza ripetere le cose che hanno detto già altri e meglio di lei”.