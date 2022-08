Enogastronomia, degustazioni, mostre fotografiche e spettacoli: torna la Festa del vino di Montecarlo

Le tipicità enogastronomiche del territorio, la tradizione contadina, e l’anima di una città, Montecarlo, che dopo la pandemia torna a rivivere nel suo format originario, l’iniziativa che la contraddistingue nel panorama mondiale: La festa del vino.

Una undici giorni di eventi fra stand di prodotti alimentari, degustazioni, mercatini artigianali, mostre e spettacoli accenderanno il piccolo borgo toscano da giovedì 1 a domenica 11 settembre, attirando come ogni anno tantissimi visitatori da tutto il territorio, per conoscerne il suo vero protagonista: il vino.

Sarà il vino, infatti, il fil rouge di tutte le serate della festa di Montecarlo, che come da tradizione si snoderà fra le tre location principali del paese: in piazza d’Armi con la proposta enogastronomica degli stand locali, l’area degustazioni di piazza Garibaldi e nel chiostro dell’istituto Pellegrini Carmignani, con il Salotto del vino e del verde. Sei serate più 2 special – con due piatti e due assaggi in più – curate da ristoratori e chef del territorio insieme a produttori vinicoli, per proporre abbinamenti fra cucina e vino a tema gastronomico diverso ogni giorno.

All’arte culinaria e vinicola sarà affiancata anche l’arte visiva, con mostre fotografiche disseminate in tutto il paese, dal chiostro dell’istituto Carmignani all’ex chiesa della Misericordia, fino al Teatro dei rassicurati. Per concludere con la fortezza che ospiterà l’esposizione curata da Federico Valori con opere di artisti locali. Sarà l’occasione inoltre, per visitare il monumento stesso che rimarrà aperto anche nelle ore serali, sotto la suggestione del cielo stellato.

L’arte proseguirà poi negli spazi del centro storico con rassegne di artisti, spettacoli e musica anche per bambini, per un totale di 7 serate allestite nei 2 giardini sotto la fortezza e curate dalla Pro loco di Montecarlo. Ai bambini si rivolgerà anche il Gruppo storico di Montecarlo con piccole attrazioni e attività, volte a far conoscere a tutti la tradizione medievale del borgo. Fra queste la principale, un piccolo campo di tiro con l’arco per far cimentare grandi e piccini con questo sport antico. Curato sempre dal gruppo storico è il corteo di venerdì 9 settembre, dove sfileranno tamburini e contadini: una iniziativa sempre molto partecipata e apprezzata negli anni, che fa rivivere nel nostro secolo l’antica cultura agreste. Antica ma sempre viva e sentita nel paese, è infine la tradizionale processione dedicata alla Madonna del soccorso protettrice di Montecarlo, che si terrà come ogni anno giovedì 8 settembre.

Un’offerta variegata che coniuga tradizione e novità: la 54esima Festa del vino di Montecarlo punta a ritornare ai livelli di partecipazione della pre pandemia. “E’ un grande piacere ripartire dopo anni difficili – afferma il sindaco di Montecarlo, Federico Carrara – Con questa edizione riproponiamo il vecchio format di successo, realizzato grazie alla collaborazione fra amministrazione comunale, le numerose associazioni coinvolte e tutta la comunità. Ci auguriamo che le persone tornino a vivere il borgo come negli anni passati”.

Come negli anni passati, “accompagneremo il vino con le prelibatezze del territorio – afferma il consigliere delegato al turismo, Fulvio Donatini – Lo faremo riproponendo i principali appuntamenti in piazza d’Armi con gli stand gastronomici e in piazza Garibaldi, con un ritrovo più tranquillo dedicato alla degustazione. Nel chiostro dell’istituto Pellegrini Carmignani, invece, sarà allestito il Salotto del vino e del verde, con 8 serate ognuna a tema gastronomico diverso coniugato con assaggi di vino”.

“Il salotto del vino è un vero e proprio lavoro corale – spiega Donatini – insieme a fattorie, ristoratori e associazioni che portano avanti le filiere dei nostri prodotti territoriali. Il nostro intento è far conoscere e assaggiare questi prodotti”.

In primis il vino, “Il principale mezzo di comunicazione per la convivialità – dice il presidente del consorzio del vino di Montecarlo, Fuso Carmignani – Il fatto che il mondo sociale e politico ne abbia compreso l’importanza, soprattutto per la Toscana, è un grande segnale. La prossima vendemmia, infatti, sarà contraddistinta da una bella novità: sulle etichette, accanto alla parola Montecarlo, ci sarà anche quella della nostra regione: ‘Toscana’”.

“Un bel traguardo – sottolinea Carmignani – per il territorio di Montecarlo che conta poco più di 200 cittadini, e che è entrato a far parte delle nicchie di vini della Toscana, una delle regioni più associate sulla terra alla parola ‘vino’”.

Il vino sarà protagonista anche nei tipici locali del paese, che rimarranno aperti per visitatori e turisti. Per le strade del paese, non mancheranno inoltre tanti ospiti eccezionali, fra cui il macellaio vip Dario Cecchini, Vania Della Bibia e Sandro Sabatini. Ma tanti altri nomi sono ancora da svelare.

“Siamo davvero contenti di ritornare a festeggiare questo evento nel suo format originario – conclude Claudia Fontana di Fratres Montecarlo – Per la nostra associazione non è solo lavoro, ma anche divertimento e gioia. Siamo orgogliosi di essere in prima linea nella sua organizzazione”.

In prima linea, insieme a Fratres Montecarlo, numerose altre associazioni fra cui la Misericordia che come gli anni passati gestirà i vari parcheggi messi a disposizione per la manifestazione. Il parcheggio in via Carlo IV, alle Fornace e a Luciani. Questi ultimi due saranno inoltre collegati al centro con un servizio navetta garantito fino alle 24.