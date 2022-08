Capannori scrive a Poste Italiane: “Stop ai disservizi e un nuovo postamat a Colle di Compito”

Stop ai disservizi nella consegna della posta nella zona del Compitese e un Postamat nella frazione di Colle di Compito.

Sono queste le due principali richieste che il Comune di Capannoei fa a Poste Italiane, inviando una missiva al direttore della filiale di Lucca, per provare a migliorare la qualità di un servizio considerato essenziale (quello postale), ma che spesso funziona a singhiozzo. Con la lettera, a firma del vicesindaco Matteo Francesconi che insieme alla consigliera comunale Claudia Berti sta seguendo la questione, viene richiesto un incontro ad hoc su questi temi, per individuare una soluzione e anche la relativa tempistica per la realizzazione.

“I cittadini ci hanno più volte segnalato forti ritardi nella ricezione di lettere che, in alcuni casi, hanno superato il mese – si legge nella missiva -. La situazione sta creando enormi disagi, con bollette che arrivano scadute e comunicazioni importanti che giungono fuori tempo massimo. Inoltre, nel Compitese è assente un Atm Postamat. Nessuno dei cinque uffici postali della zona (Colle di Compito, Pieve di Compito, Massa Macinaia, San Ginese e Carraia) ne è dotato. LA situazione si è aggravata con la chiusura degli Atm degli istituti bancari che erano presenti nella zona, l’unico attivo rimasto si trova a San Leonardo in Treponzio. Riteniamo quindi necessaria l’installazione di un Postamat a Colle di Compito, frazione baricentrica per l’area”.

L’obiettivo di Francesconi e Berti è di presentare a Poste Italiane il quadro reale della popolazione del Compitese e i bisogni che il servizio postale deve garantire in paesi collinari.

“Siamo certi – dicono il vicesindaco Francesconi e la consigliera comunale Berti – che Poste Italiane comprenderà l’urgenza e l’importanza della richiesta, anche perché siamo determinati a non mollare. I cittadini del Compitese hanno diritto ad avere in zona quelli che sono ritenuti servizi essenziali e il servizio postale è un servizio essenziale”.