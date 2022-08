Ruote nella storia: ultimi giorni per iscriversi al raduno di auto d’epoca

Ultimi giorni per iscriversi a Ruote nella storia, il raduno dedicato alle auto d’epoca che attraverserà i comuni di Altopascio e Montecarlo, in programma domenica 4 settembre: c’è tempo fino alle 12 del 28 settembre, infatti, per inviare la scheda di iscrizione.

L’evento è un’iniziativa nazionale promossa da Aci Storico ed è organizzato da Aci Lucca, con il patrocinio dei Comuni di Altopascio e Montecarlo e con la collaborazione di Lucca Corse. Il corteo partirà da Altopascio, per arrivare fino a Villa Reale, attraversare Montecarlo e tornare, poi, nella cittadina del Tau per le premiazioni.

Possono partecipare le auto immatricolate prima del 31 dicembre 1990 e in possesso del certificato che ne attesti la storicità: c’è tempo fino alle 12 del 28 agosto per inviare il modulo di partecipazione scaricabile dal sito.

Per assistenza amministrativa: segreteria@lucca.aci.it, 0583.505495.