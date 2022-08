Si scontra in bici contro un’auto, grave una ragazza di 17 anni

E’ stata urtata da un’auto mentre percorreva in bicicletta la via Lombarda a Lammari, nei pressi del bar Derna. E’ in gravi condizioni una ragazza di 17 anni, che ha riportato un trauma cranico nella brutta caduta a terra.

L’incidente è avvenuto per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Capannori, poco prima delle 15 di oggi (25 agosto).

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Misericordia di Marlia e ha fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla ragazza, sempre rimasta cosciente. A preoccupare di più è il trauma cranico facciale riportato nell’incidente. Per questo motivo è stata trasferita con il codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.