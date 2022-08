Vcs: “Senso unico alternato in viale Europa? Cartelli rimossi perché non conformi”

“C’erano una volta dei cartelli stradali che si trovavano sul viale Europa di Marlia”. Così il comitato Vivere il Centro Storico per rivendicare quella definisce una sua vittoria: i cartelli che istituivano un senso unico alternato per i tir e che sono stati rimossi.

“Questa segnaletica istituiva un senso unico alternato per i tir – scrive Vcs in una nota – e prevedeva orari così confusionari che gli autisti diretti in Garfagnana preferivano evitare Capannori e passare dai viali di circonvallazione, aumentando così il traffico in una zona densamente abitata, rendendo la strada pericolosa per le biciclette e producendo veleni in più per i polmoni di chi ci vive. Studiando la situazione il Comitato Vivere il Centro Storico ha appurato che fin dal febbraio 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva emesso un decreto nei confronti del Comune di Capannori con il quale veniva stabilito che tale segnaletica non era conforme al Codice della Strada”.

“Dopo essersi resi conto di ciò – si spiega in una nota -, il nostro comitato ha proceduto a notificare numerosi solleciti a tutti gli enti coinvolti per scala gerarchica, affinché portassero il Comune di Capannori a rimuovere tale cartellonistica. Finalmente adesso questi cartelli non ci sono più e quindi i camionisti diretti in Garfagnana possono decidere liberamente di passare da Capannori oppure da Lucca”.