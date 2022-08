Fdi Capannori: “Via Banchieri da mesi senza illuminazione”

Il circolo di Fdi Capannori punta il dito sulla “situazione di pericolo” che si sta verificando da molti mesi in via Francesco Banchieri a Capannori.

“Sono circa 6 mesi che via Francesco Banchieri è priva di illuminazione, questo genera situazione di pericolo per i residenti che abitano in questi edifici o per chi vuole semplicemente fare una passeggiata notturna, rinfrescandosi e godendosi le ore di bassa temperatura – affermano da Fdi -. Invitiamo l’amministrazione comunale ad intervenire, si parla di decoro del centro storico, via Francesco Banchieri è una via del centro storico, amorevolmente chiamato il Borgo dai vecchi capannoresi e deve essere resa sicura”.

“Non è possibile – conclude la nota – che da molti mesi la strada sia completamente al buio, chiediamo un rapido intervento, deve essere eseguita per i residenti il ripristino dell’illuminazione, ripetendo l’importanza del decoro delle nostre frazioni, inutile parlare di rifacimento del vecchio centro, se la via d’angolo alla via Carlo Piaggia, strada principale del centro, è la prima ad essere degradata”.