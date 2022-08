“La complice segreta di Gabriele D’Annunzio”, si presenta il libro di Donatini

Riprendono, dopo la pausa estiva, a Villa Le Sughere in località Conti 15 al Marginone di Altopascio, il prossimo venerdì (2 settembre) alle 21 le serate del salotto artistico letterario con la presentazione del libro: La complice segreta di Gabriele D’Annunzio dello scrittore altopascese Franco Donatini per le Edizioni Tripla E.

Sinossi. Aélis Mazoyer fu per lunghi anni vicina a Gabriele D’Annunzio, condividendone la sfera più intima e segreta. A partire dal diario di Aélis e da altre fonti storiche e letterarie, da questo romanzo scaturisce la figura inedita di uno degli uomini più amati e discussi del Novecento, con il suo coraggio e le sue debolezze, l’eroismo e le ossessioni che hanno caratterizzato soprattutto l’ultima parte della vita. Emergono sullo sfondo i rapporti, spesso difficili, col regime fascista, pronto a osannarlo e al tempo stesso a relegarlo in quella specie di gabbia dorata che è stato il Vittoriale e riaffiorano anche fatti inquietanti, finalizzati a evitare la sua entrata in politica nel periodo prefascista, che avrebbe addirittura potuto cambiare la storia del paese. La vita del Poeta viene così rievocata dall’interno, esplorandone la complessa personalità, i suoi rapporti con le donne e la sfrenata ambizione per le gesta memorabili, svelando i lati oscuri della gloriosa e insieme travagliata vicenda di un uomo che concepiva la sua stessa esistenza come un’opera d’arte.

L’autore. Franco Donatini, professore universitario a Pisa, critico d’arte, è presente nelle commissioni di importanti concorsi in campo letterario. Impegnato nella comunicazione, ha collaborato e partecipato a trasmissioni televisive quali Linea Blu, Rai Utile ed Evoluti per caso sulle tracce di Darwin. Autore di poesia e narrativa, ha pubblicato molteplici opere letterarie tra cui citiamo: In viaggio con Patrizio Roversi, Galileo, i giorni della cecità con la prefazione di Carlo Rubbia, Intorno a lei. Chagal, amore e arte, La vestale di Kandinskij, il romanzo Dov’è Charleroi e il saggio storico Capodanno pisano, una questione di stile, La nostra vita con Dalì e il saggio: Il mulino dei sogni, glorie e disgrazie del nucleare, Antonia Bolognesi, l’amore segreto con Giorgio de Chirico lo scorso anno. Nei suoi libri dedicati a figure storiche e artistiche, approfondisce personaggi del mondo dell’arte e della scienza, secondo l’approccio “visti dal di dentro”, analizzandone in maniera introspettiva il rapporto tra l’opera e il profilo umano.

L’incontro letterario del 2 settembre avrà lo stesso autore Franco Donatini a fare la presentazione del nuovo libro e dialogherà con lui la giornalista Faustina Tori.

L’evento è organizzato nel rispetto delle misure anti covid.