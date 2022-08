Conto alla rovescia per la festa dello sport e dell’aria

Conto alla rovescia per la manifestazione Sport per tutti. Festa dello sport e dell’aria, che si terrà sabato 3 e domenica (4 settembre), promossa dal Comune di Capannori, in collaborazione con Aero Club Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Si tratta di un mix fra della festa dello sport e la festa dell’aria, unite in una nuova proposta per garantire un altro fine settimana all’insegna del benessere, dello stare insieme e del divertimento accessibile a tutti.

Si tratta infatti di due giorni in cui piazza Aldo Moro (davanti al municipio) sarà animata dalle associazioni sportive che presenteranno ai piccoli e ai meno piccoli le attività sportive che realizzano durante tutto l’anno, e il cielo sopra Capannori sarà abitato dalle mongolfiere in volo, assenti nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia Covid.

“Siamo molto contenti di offrire un altro weekend di sport e mongolfiere – dice l’assessore allo sport e al turismo, Lucia Micheli –. Un appuntamento più ridotto rispetto al passato, poiché non c’era certezza a inizio anno che la manifestazione avrebbe potuto svolgersi. Appena capito che la situazione Covid lo permetteva ci siamo messi al lavoro per creare le condizioni di un fine settimana in festa per tutti ed ecco che il 3 e 4 settembre ci saranno due giorni di valorizzazione dei sani principi dello sport, delle associazioni del territorio e della bellezza delle mongolfiere. Nel 2023, anno in cui il Comune di Capannori compie 200 anni, è prevista un’edizione speciale della festa dell’aria e della festa dello sport. Ringrazio le associazioni che hanno aderito alla manifestazione e tutti gli sponsor per il supporto”.

Per quanto riguarda la festa dell’aria, le mongolfiere svolgeranno un raduno di due giorni a Capannori. Due di queste saranno a disposizione delle persone che vogliono provare il volo vincolato nel pomeriggio dei sabato 3 e di domenica (4 settembre), dalle 18,30 alle 20, entrambi i giorni, nell’area verde dietro il municipio.

Per fare il volo vincolato è necessaria la prenotazione, inviando una mail all’indirizzo: iniziative@comune.capannori.lu.it , entro lunedì (29 agosto), indicando nome e cognome, telefono, giorno scelto (sabato 3 o domenica 4), numero persone, specificando quanti adulti e quanti bambini.

I voli, per motivi di sicurezza, saranno effettuati solo in condizioni meteo ottimali, a giudizio insindacabile del pilota. Sempre per motivi di sicurezza i bambini devono avere un’altezza di almeno 120 cm e non possono salire senza essere accompagnati da un adulto.

Per i bambini e le bambine, inoltre, ci sarà per la prima volta l’appuntamento con Pompieropoli, grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco, che allestiranno per i piccoli un laboratorio in cui sperimentare l’attività dei vigli del fuoco.

Per quanto riguarda lo sport, saranno presenti negli stand in piazza circa 20 associazioni sportive che sono: Armonia Asd, Drk Sport Asd, Gym Star Asd, Nuova Cobra Asd, Pegaso Asd, Sub Mares Lucca, Pallavolo Nottolini, Black Mamba Taekwondo Asd, Paso Latino Asd, Nuove Pantere Lucca Baseball & Softball Asd, Polisportiva Capannori, Solodanza Asd, Eta Beta Asd, Asd Folgore Segromigno in Monte, My Time, Allegra Brigata, Associazione culturale Aeliante, Folgor Marlia, Pugilistica Lucchese, Asd Libertas Lucca, Centro Ippico Marilla, Team Alta Tensione – Parapendio e deltaplano, Aeroclub Volovelistico Toscano – Aeliante, aeromodellismo, parapendio e paramotore.

Presente entrambi i giorni un’area food e il mercatino degli Artisti Artigiani di Pandora.

La manifestazione è a ingresso gratuito.

Gli sponsor sono: Elgas, Costruire, Margherita Costruzioni, Sms Segnaletica stradale di Serafini Mirko, Cappelli Costruzioni, Strade del vino e dell’olio Lucca Montecarlo Versilia, Fisar delegazione Lucca.