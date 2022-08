Si rinnova l’appuntamento con “l’angolo elegante” della Festa del vino di Montecarlo: dal 4 all’11 settembre otto serate con cene a tema nel giardino dell’Istituto Pellegrini Carmignani.

Nessuna restrizione e due serate in più rispetto al 2021: proprio come la Festa del Vino, anche il Salotto del vino e del verde ritorna in grande stile. Nelle otto serate in programma (nel 2021 furono 6), dal 4 all’11 settembre, gli ospiti potranno assaggiare alcune eccellenze culinarie lucchesi e toscane preparate dai migliori chef del territorio, servite in abbinamento ai vini Montecarlo Docprodotti dalle 12 aziende vinicole aderenti al Consorzio. Tutto nella splendida cornice del giardino del Palazzo Pellegrini Carmignani.

Altra novità dell’edizione 2022 sarà la conduzione, divisa equamente in 4 serate ciascuno tra il giornalista ed esperto enogastronomico Fabrizio Diolaiuti e l’attrice Vania Della Bidia. L’accompagnamento musicale di ogni serata sarà offerto come sempre dagli strumentisti della Filarmonica Puccini di Montecarlo.

L’evento, organizzato dal Centro commerciale naturale in collaborazione con il Comune di Montecarlo, l’Ais delegazione di Lucca, la Fisar delegazione di Montecarlo, il Consorzio dei Vini Doc di Montecarlo, la Pro Loco Montecarlo, l’associazione internazionale produttori del verde Moreno Vannucci, ha come unico obiettivo quello di valorizzare i prodotti d’eccellenza locali e far conoscere a più persone possibile la qualità e la storia dei vini di Montecarlo

Per partecipare a una delle serate del Salotto del Vino del Verde è necessario prenotare. Per farlo è possibile contattare l’Ufficio turistico del Comune di Montecarlo: 0583 228881 (tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,00) oppure al 3381087709.

Scarica qui il programma nel dettaglio