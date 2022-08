Una cittadina: “Cimitero di Gragnano, lavori di ampliamento incompleti”

Ampliamento del cimitero di Gragnano, è polemica. Secondo una cittadina i lavori non sarebbero completi e la nuova area sarebbe inaccessibile ai disabili.

“Un anno fa – racconta – è venuta a mancare mia madre :mi fu detto di acquistare una tomba provvisoria in attesa della fine dell’ampliamento del cimitero o di tenerla una quindicina di giorni in cappellina. Immaginandomi che non sarebbero mai stati 15 giorni optai per la prima opzione ovvero acquistai il posto provvisorio. Dopo un anno è stata trasferita nella tomba definitiva nella parte di cimitero nuova. Un cimitero non terminato: le persone disabili di certo non possono arrivarci, la strada non è terminata quindi non ci si può arrivare con la macchina e intorno è circondato da un bosco incolto. Mio padre camminando col bastone non può andare a trovare nemmeno la moglie al cimitero col rischio di farsi male. Mi chiedo visto che il luogo non è in sicurezza se qualcuno si fa male come la mettiamo?”.