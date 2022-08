Villa Basilica, installato il primo defibrillatore a Colognora

È stato inaugurato venerdì (26 agosto) il primo defibrillatore nella frazione di Colognora, donato alla comunità dall’associazione Coloniola, in collaborazione con l’Asd Us Colognora di Valleriana e con Cecchini Cuore onlus.

Il vice sindaco di Villa Basilica, Giordano Ballini, insieme ai rappresentanti delle associazioni, ha tagliato il nastro alla nuova postazione Dae (defibrillatore semiautomatico esterno), in piazza San Michele: uno strumento importante per garantire la tutela della salute pubblica e che consentirà di intervenire in caso di emergenza.

Dopo la cerimonia, si è tenuto il corso gratuito Bls-D per imparare ad usare correttamente il nuovo defibrillatore, riconoscere un arresto cardiaco e praticare il massaggio cardiopolmonare e, infine, disostruire le via respiratorie nei neonati, bambini e adulti.