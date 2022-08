‘Palestre sotto il cielo’, a Capannori torna lo sport all’aperto negli spazi pubblici

A partire dalla prima settimana di settembre a Capannori sarà possibile partecipare ad attività sportive all’aperto che si terranno in alcuni spazi pubblici messi a disposizione dal Comune nelle varie frazioni del territorio.

Sulla scia del successo dello scorso anno torna infatti l’edizione autunnale dell’iniziativa Palestre sotto il cielo, promossa dall’amministrazione per consentire a palestre e associazioni sportive del territorio di svolgere le proprie attività negli spazi pubblici all’aperto, tra cui piazze e parchi, senza dover pagare il suolo pubblico e semplificando l’iter di concessione degli spazi e al contempo dare la possibilità ai cittadini di praticare sport all’aria aperta. Saranno varie e rivolte a tutte le età le attività sportive proposte dai vari operatori sportivi che hanno tempo fino al giovedì (1 settembre) per aderire all’iniziativa.

“Abbiamo deciso di proseguire questa manifestazione, nata per dare sostegno al settore sportivo nel periodo più difficile della pandemia, perché abbiamo riscontrato un forte interesse e una grande partecipazione da parte dei cittadini sia per l’edizione primaverile che per quella autunnale – spiega l’assessora allo sport Lucia Micheli -. L’obiettivo è quello di continuare a dare la possibilità a bambini, ragazzi e adulti di praticare una salutare attività sportiva all’aria aperta in luoghi pubblici messi a disposizione dal Comune, scegliendo tra numerose proposte, promuovendo quindi l’attività fisica quale elemento importante per il benessere psico-fisico delle persone ed anche per la socializzazione. Invito i cittadini a cogliere questa bella opportunità”.

I soggetti sportivi interessati ad aderire all’iniziativa possono inviare domanda di patrocino al Comune attraverso l’apposito modulo (sia all’ufficio protocollo-protocollo @comune.capannori.lu.it che all’ufficio sport – sport@comune.capannori.lu.it) entro giovedì (1 settembre) indicando la durata del corso, l’attività svolta, il luogo preferito di svolgimento, il giorno e l’orario. Per informazioni possono contattare il numero 0583 428257. Il calendario delle attività con le modalità di iscrizione sarà reso noto nei prossimi giorni.