Servizio civile digitale, il Comune di Capannori cerca quattro giovani

Quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni potranno fare un’esperienza di servizio civile digitale al Comune di Capannori grazie ad un nuovo bando pubblicato dal Centro Nazionale del volontariato di Lucca nell’ambito di una sperimentazione inserita nel Pnrr che consentirà a ragazzi e ragazze di diventare ‘facilitatori digitali’.

L’amministrazione comunale prevede di inserire due giovani all’interno dell’Ufficio progetti strategici innovazione e transizione al digitale dove potranno farsi un’esperienza, in particolare, relativamente ai progetti Pnrr e 2 giovani all’interno dell’Urp dove potranno affiancare gli operatori nell’attività di alfabetizzazione digitale dei cittadini, fornendo assistenza, ad esempio, nella compilazione delle domande on line e nell’utilizzo di Spid e Carta nazionale dei servizi.

Il servizio civile avrà la durata di 12 mesi (25 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi) e i volontari selezionati riceveranno un’apposita formazione, un rimborso spese pari a 444,30 euro al mese, un percorso di riconoscimento delle competenze al termine del servizio.

“Il servizio civile è un’opportunità molto importante per i giovani, perchè consente loro di fare un’esperienza formativa e di crescita personale, che potrà risultare utile anche per il loro futuro professionale – afferma il vicesindaco, con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi -. Per questo vogliamo dare la possibilità a quattro giovani di compiere questa esperienza all’interno del Comune, in particolare per quanto riguarda i servizi di transizione al digitale e alfabetizzazione dei cittadini, sui quali la nostra amministrazione sta puntando sempre più per una ulteriore digitalizzazione dell’ente e per far crescere le competenze digitali della popolazione favorendo l’uso dei servizi pubblici online. Se da una parte questi giovani avranno una importante occasione formativa e di contatto con il mondo del lavoro, dall’altra grazie alle loro competenze digitali, potranno dare certamente un contributo all’ente in questo ambito”.

La domanda di partecipazione può essere presentata fino alle 14 di venerdì 30 settembre solamente on line a questo indirizzo raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone.

Il Centro Nazionale per il volontariato di Lucca accetta prenotazioni per effettuare le procedure d’iscrizione dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (previo appuntamento telefonico al numero 0583 419500).Per informazioni Cnv, telefono 0583.419500; serviziocivile@centrovolontariato.it; progettazione.strategica@comune.capannori.lu.it.