Alla Piccola Artemisia ‘Il gatto con gli stivali’ della compagnia Pupi di Stac

Tocca anche Capannori, questa settimana, il calendario degli eventi del festival I Musei del Sorriso, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca.

Domani (1 settembre), alle 18 al centro educativo Piccola Artèmisia di via Guido Rossa a Capannori, andrà in scena lo spettacolo Il gatto con gli stivali della compagnia Pupi di Stac. Di Enrico Spinelli per la regia di Pietro Venè, è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni ed è a cura del Museo Athena di Capannori in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

In questa allegra versione burattinesca si prendono le distanze dall’impostazione moralistica e con vena più scanzonata e ironica si punta l’attenzione sul personaggio del Gatto, con cui il pubblico dei bambini s’immedesima volentieri, quasi ad esorcizzare le difficoltà e le inadeguatezze dei piccoli di fronte al complesso mondo degli adulti. La storia de Il Gatto con gli Stivali è la storia di una carriera sociale ottenuta con l’inganno, altamente immorale, anche se divertente e emozionante. Lo spettacolo prova a dimostrare come nel mondo sia inevitabile un po’ di ingiustizia e che chi vuole farsi strada deve aiutarsi con l’ingegno e con una piccola dose di furbizia.

L’accesso è libero, per informazioni è possibile chiamare il numero 0583428321 o scrivere a piccola.artemisia@comune.capannori.lu.it.