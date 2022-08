Sicurezza, a Capannori dieci nuove telecamere di videosorveglianza

Entro la fine di settembre l’amministrazione comunale installerà dieci nuove telecamere di sorveglianza urbana sul territorio di Capannori. I nuovi dispositivi di sicurezza, finanziati attraverso un progetto della Regione Toscana, andranno a potenziare la rete di videocamere già presente sul territorio comunale per aumentare la sicurezza dei cittadini nelle aree del territorio più frequentate e quindi più soggette ad episodi di microcriminalità.

Quattro nuove telecamere saranno installate nella zona centro, dietro la sede del Comune, quattro nella zona nord, nei pressi dello Sportello al cittadino (ex circoscrizione) di Marlia, e due nella zona sud, nella piazza di Colle di Compito. I dispositivi saranno in funzione 24 ore su 24 e saranno direttamente collegati con la centrale operativa del comando della polizia municipale.

“Con il posizionamento di queste nuove telecamere andiamo a rafforzare il sistema di videosorveglianza già presente sul nostro territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei nostri cittadini – afferma l’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli -. Questi dispositivi rappresentano infatti un deterrente sicuramente importante contro furti ed atti vandalici. Anche le nuove telecamere, come quelle già presenti, saranno installate in aree pubbliche particolarmente frequentate e quindi più sensibili dal punto di vista della sicurezza urbana. I filmati saranno messi a disposizione anche delle altre forze dell’ordine in uno spirito di massima collaborazione nelle azioni di contrasto alla microcriminalità sul territorio”.

Telecamere di videosorveglianza sono già presenti sulla parte frontale di piazza Aldo Moro, alla piscina comunale, al parco di Capannori e nell’area di parcheggio situata di fronte al liceo scientifico Majorana, in via Guido Rossa. Inoltre, collocate in vari punti del territorio comunale, sono attive una serie di telecamere stradali per il controllo del traffico in grado di leggere le targhe dei mezzi in transito ed individuare così la regolarità di assicurazione e revisione. Le telecamere stradali sono presenti in via Nuova a Segromigno in Monte, sulla via Pesciatina a Lunata e a Gragnano, in via Domenico Chelini a Tassignano, in via di Tiglio a San Leonardo in Treponzio e in via di Sottomonte a Guamo.