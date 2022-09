Ad Altopascio torna la festa di fine estate con una formula inedita

Altopascio inizia a scalpitare in vista della Festa di fine estate, iniziativa promossa dal Comune e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio prevista per il 10 settembre. Una manifestazione che oltre al consueto pomeriggio dedicato allo sport, proseguirà nella serata coinvolgendo l’intero territorio altopascese. In mattinata si è tenuta la presentazione ufficiale di presentazione, con la sindaca Sara D’Ambrosio, gli assessori allo sport e al commercio Valentina Bernardini e Adamo la Vigna, la presidente del Centro Commerciale Naturale Federica Benedetti Stefanini nella quale sono state illustrate le modalità che caratterizzeranno questo evento, capace di coniugare salubrità e promozione del territorio grazie a una formula rinnovata.

Al centro ancora lo sport, veicolo di stili di vita sani e agente di socializzazione, ma con alcuni cambiamenti che ridefiniscono parzialmente i connotati dell’evento. Sono infatti molteplici gli elementi inediti che vivificano la manifestazione ampliandone il significato sociale, a partire dal periodo. La scelta di organizzare la giornata open sport a settembre, come evidenziato dagli assessori Valentina Bernardini e Adamo la Vigna, è frutto di una concertazione con le associazioni sportive, funzionale all’iscrizione dei bambini alle varie discipline sportive.

Anche la location della giornata open sport sarà diversa e più idonea allo svolgimento delle varie iniziative. La nuova cornice è stata individuata nelle mura castellane e nella zona del parcheggio e del parco Aldo Moro. Anche questa decisione è scaturita dal confronto con le varie associazioni che prenderanno parte all’evento.

“La ripresa di questa manifestazione avverrà in un contesto diverso – spiega la Bernardini – scelto per assecondare le esigenze delle associazioni in termini di spazi e pavimentazioni. Abbiamo ritenuto che la zona Aldo Moro e mura castellane fosse la più idonea, anche in vista di una valorizzazione di questa parte molto caratteristica del nostro paese”

Ultima grande novità è la sinergia con il Ccn, che ha consentito di raccordare il pomeriggio consacrato allo sport con la serata di stampo più mondano, rendendo la giornata uno strumento di promozione territoriale capace di richiamare e sollecitare ogni categoria sociale del paese.

“È importante per noi riuscire ad unire in una giornata-contenitore la sezione sportiva con la parte serale – dichiara l’assessore La Vigna – così che questo evento possa essere utile alla promozione del territorio dal punto di vista sportivo ma anche per il tessuto produttivo e commerciale”

La giornata avrà inizio alle 11 con la parte incentrata sullo sport, con 25 sport e 21 società partecipanti. Durante la giornata si susseguiranno tornei, interviste, esibizioni ma anche promozione di associazioni sportive e di volontariato, encomiate dall’amministrazione per la tenace ostinazione e l’impegno profuso in questi difficili anni di pandemia. Prevista anche la partecipazione di atleti disabili e di realtà associative dedicate alla cura e all’assistenza di handicap, a testimonianza del valore inclusivo dello sport e degli effetti benefici che questo può produrre in certi soggetti. La parte dedicata allo sport terminerà alle 19, con il conferimento dei riconoscimenti sportivi agli atleti del territorio. “Un modo per gratificare i ragazzi ma anche per stimolarli a coltivare ulteriormente i loro sogni”, ha commentato la sindaca D’Ambrosio.

Dalle 20 inizierà la seconda parte della giornata, con uno spettacolo rivolto ai più piccoli a cura dell’animatore Barba Barba, i truck dello street food in via Cavour e l’esibizione della tribute band di Jovanotti, i Jova Safari, che animerà ulteriormente una serata leggera e spensierata. Al termine della serata previsti inoltre i fuochi d’artificio, che a luglio erano stati posticipati a causa dell’emergenza caldo e ai pericoli ingenerati dalla siccità.

Il programma al completo

Si inizia sabato mattina alle 11 con l’apertura delle 25 postazioni – tante quante sono le società sportive coinvolte – dislocate in 3 aree del centro di Altopascio: parco delle Mura Castellane, parco Aldo Moro e parcheggio del piazzale Aldo Moro. Qui, infatti, sarà possibile mettersi alla prova e ricevere tutte le informazioni sui corsi previsti durante l’anno per footgolf, pallavolo, calcio, rugby, scherma, tiro con l’arco, calcio balilla, danza, ciclismo, pattinaggio, tennis, basket e Baskin, dodgeball, yoga, ginnastica artistica e ritmica, karate e taekwondo.

Una vera e propria festa, interamente dedicata allo sport inclusivo, accessibile, per tutti. Sarà inoltre possibile partecipare ai numerosi tornei in programma: alle 11 partiranno le partite di calcio, mentre nel pomeriggio tra le 15 e le 15.30 al vie le competizioni di footgolf, basket, Baskin e calcio balilla. Contemporaneamente, a partire dalle 15.45, si alterneranno sul palco di piazzale Aldo Moro le esibizioni dei tanti giovani atleti delle società sportive presenti: dalla danza di Just Believe e Soul Dance alla ginnastica ritmica e artistica, ma anche karate e taekwondo, scherma medievale, balli caraibici e pattinaggio. Spazio anche alla pesca, con la gara in programma al laghetto del Valico dalle 15 alle 17. Alle 18, al termine dei tornei, i partecipanti saranno premiati sul palco prima di procedere, in un lungo corteo, in direzione piazza della Magione (alle 19) per la cerimonia di premiazione dei meriti sportivi per le ragazze e i ragazzi che si sono distinti nella stagione 2021/2022. Nella giornata di festa e divertimento, ci sarà spazio anche per il Barba Fantasy Show, uno spettacolo a tutte risate e stupore, a metà tra l’arte di strada e il teatro che affascinerà i bambini e divertirà gli adulti (ore 20 piazza della Magione). Con negozi aperti, street food e musica itinerante lungo via Cavour, la serata prosegue fino alle 21,30 quando, in piazza Tripoli, salirà sul palco la Jova Safari Tribute Band per un concerto super divertente con i grandi successi di Lorenzo Jovanotti. La Festa di fine estate – Open sport 2022 chiuderà alla grande con i fuochi d’artificio. La partecipazione alla giornata è libera e aperta a tutti.

La Festa di fine estate – Open sport 2022 è organizzata grazie alla collaborazione con Misericordia di Altopascio, i gruppi Fratres di Altopascio, Marginone e Spianate, Avis Altopascio, il centro di aggregazione di Altopascio e con il sostegno di Conad, Pam e Penny Market e Diego fuochi d’artificio (per lo spettacolo pirotecnico).

Di seguito tutte le associazioni e le società sportive che saranno presenti: Freestyle Valico Asd, Asd Panda Baskin Altopascio, Asd Nuovo Basket Altopascio, Asd Toscana Dodgeball, Soul Dance Asd, Us Marginone Ciclismo, Usd Montecarlo Ciclismo, Asd Just Believe Dance Studio, Asd Sport Toscana Calcio Balilla, Associazione Sportiva Il Valico, Asd L’Acquario, Olympiagym Altopascio, Asd Kin Sori Taekwondo, FootGolf Toscana, Asd Antica Scherma, Asd Tau Academy, Asd Tau Calcio Altopascio, Usd Marginone 2000, Porcari Volley, Asd Arcieri della Real Villa, Polisportiva Virtus Orentano, Asd Rugby Lucca, Cuore Latino, Aps Nutri la Vita.

Il programma completo è consultabile sul sito www.ioscelgoaltopascio.it e sui canali social istituzionali.