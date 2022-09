Fibra ottica, nel 2023 sarà estesa nel Compitese, a Massa Macinaia e a Vorno

Fibra ottica, nel 2023 sarà progressivamente estesa anche ad alcune zone del territorio finora escluse da questo servizio, fra cui diverse aree del territorio tra cui il Compitese e le frazioni di Massa Macinaia e di Vorno.

L’amministrazione comunale attraverso la Regione Toscana, beneficerà dei fondi del piano ministeriale Italia a 1 giga finanziato dal Pnrr, che ha l’obiettivo di promuovere, attraverso l’intervento pubblico, investimenti in reti a banda ultralarga che consentano di garantire a tutti gli utenti una velocità di connessione in linea con gli obiettivi europei della Gigabit society e del Digital compass.

“Grazie alle segnalazioni giunte dai cittadini a partire dal periodo del lockdown sulle problematiche relative all’estensione della fibra ottica sul territorio comunale, da noi presentate alla Regione Toscana, siamo riusciti ad entrare a far parte del piano ministeriale Italia a 1 giga, che ci consente di usufruire dei fondi del Pnrr per risolvere il divario digitale tra zone ben servite e zone non servite o parzialmente servite da questo servizio” dice l’assessore all’ambiente di Capannori, Giordano Del Chiaro.

“L’obiettivo – prosegue – è che la banda ultralarga raggiunga anche le frazioni ancora scoperte, a partire da quelle dove ci sono maggiori difficoltà di connessione come il compitese e le frazioni di Massa Macinaia e di Vorno, per garantire a tutti i cittadini lo stesso diritto ad una connessione veloce. Fino ad oggi l’estensione della fibra ottica sul territorio è stata per indicazione ministeriale esclusiva prerogativa degli operatori privati, che hanno avuto la facoltà di decidere se, quando e dove intervenire. Come Comune abbiamo sempre sollecitato la necessità di maggiori interventi e segnalato le principali criticità, perché l’estensione della rete sul territorio procedeva a ritmi troppo lenti rispetto alle esigenze, ma non sempre si è trovato negli operatori privati interlocutori disponibili a condividere una programmazione”.

“Le continue sollecitazioni hanno portato la Regione Toscana e il ministero ad inserire il nostro territorio tra quelli beneficiari di fondi pubblici per velocizzare i lavori e ad oggi abbiamo avuto comunicazione che i nuovi interventi di estensione prenderanno il via a partire dai primi mesi del 2023. Abbiamo già provveduto a richiedere che i primi lavori vengano realizzati nelle zone più in difficoltà che ci sono state segnalate dai cittadini”.

Il prossimo passo – conclude Del Chiaro – sarà la condivisione del cronoprogramma degli interventi, che appena disponibile sarà comunicato in modo che la comunità sia informata sull’andamento dei lavori di estensione nei paesi”.

Nel frattempo, nell’ultimo anno quasi tutte le scuole del territorio sono state connesse alla banda ultra larga (alcuni degli interventi sono ancora in corso di realizzazione).