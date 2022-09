Scannerini e Masini (Forza Italia): “Nuovo asilo a Lammari non si rifaccia in legno”

“Ben venga il nuovo asilo di Lammari, ma non si rifaccia in bioedilizia”. Così Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia in Comune a Capannori, e Anthony Masini, coordinatore comunale.

“Premesso che ci auguriamo che Capannori possa effettivamente vincere la causa legata allo scandalo dell’asilo Cosimo, in modo da poter ripagare con il risarcimento questo nuovo finanziamento, la domanda ci sorge spontanea: abbiamo intenzione di utilizzare le tecniche di edilizia tradizionale, o di ricadere nella trappola della finta propaganda ambientalista, riproponendo un edificio in legno? Sapete tutti benissimo che la manutenzione di quest’ultimo richiederebbe interventi continui e l’utilizzo di vernici impregnanti che non sono molto salutari per i terreni, anche se a base acquosa. Come abbiamo visto, in ogni caso, può marcire facilmente, specie se insediato su terreni umidi e ricchi d’acqua”.

“Da qui si propone – concludono Masini e Scannerini – una seconda domanda: dove si farà il nuovo stabile? Attualmente, dal comunicato dell’amministrazione non si evince su questo alcun dato e, se il luogo sarà quello dell’asilo Cosimo, senza dubbio sarà opportuno procedere con tecniche tradizionali. Su questo, il nostro gruppo ha presentato interrogazione scritta in consiglio comunale per dare risposta a questi quesiti”.