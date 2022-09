Villa Basilica, proseguono i lavori sul territorio: prossimi cantieri a Pariana e Boveglio

La cura del territorio al centro dell’agenda estiva dell’amministrazione di Villa Basilica: sono infatti molti gli interventi che si sono conclusi o hanno preso avvio durante l’estate.

“Continua l’attenzione a tutto il territorio comunale – spiega il vicesindaco Giordano Ballini -. Dall’illuminazione agli interventi sulle frane, sono diversi e importanti i cantieri che hanno preso il via nelle scorse settimane o che partiranno nel giro di poco. Sul fronte delle frane sappiamo bene come il territorio di Villa Basilica sia soggetto a frequenti fenomeni di microfrane, che devono essere tenuti sotto controllo. I fondi regionali ci consentono di intervenire per risolvere molte delle criticità che abbiamo riscontrato e di farlo nel minor tempo possibile per evitate disagi ai cittadini”.

Il primo cantiere riguarda l’Altopiano delle Pizzorne: qui si è conclusa l’installazione della nuova illuminazione pubblica, che garantirà maggiore sicurezza ai residenti e renderà più vivibile una delle zone maggiormente frequentate di Villa Basilica. Sono stati posti lampioni di ultima generazione, con lampadine a Led che assicurano un’illuminazione più intensa e a ridotto impatto ambientale. Il secondo è quello relativo alla Duomo-Petrognano, che sarà riaperta nelle prossime settimane: è infatti in fase di ultimazione la posa dell’asfalto dell’ultimo tratto di strada.

Due, invece, gli interventi che partiranno nelle prossime settimane nelle frazioni villesi: il primo, a Pariana, in località San Moscato e il secondo, a Boveglio, in località Madonna del Monte. Per entrambi è previsto un investimento di circa 500mila euro (180mila euro per San Moscato e 400mila per Madonna del Monte), finanziato grazie ai fondi regionali del Documento operativo per la difesa del suolo (Dods). I lavori sono stati affidati e andranno a risolvere i problemi alla viabilità causati da due movimenti franosi.