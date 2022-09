Via della Fossetta, a Badia Pozzeveri, torna interamente percorribile.

Sono infatti terminati i lavori di asfaltatura, iniziati lo scorso 30 agosto, che hanno riconsegnato ai cittadini una viabilità più sicura e decorosa. I lavori, per una spesa di 80mila euro, hanno consentito di mettere in sicurezza anche l’incrocio tra via della Fossetta e via dei Centoni.