Montecarlo, domani alla Festa del vino la processione della Madonna del Soccorso

Si svolgerà domani (8 settembre) in concomitanza con la Festa del vino la rituale processione in devozione della Madonna del Soccorso, la cui immagine affrescata è conservata nella Cappella Santuario della Collegiata di Montecarlo

Il percorso si snoda per le vie del centro storico con partenza dalla Chiesa Collegiata di S. Andrea Apostolo, passaggio in Via Roma fino a Porta Nuova, uscita da porta nuova e tratto di Via Contea fino a Via di Corte Porta Fiorentina, rientro in paese da Porta Fiorentina e subito svolta a destra in Via Carli, Via Cairoli, Piazza Garibaldi, Via Roma, sosta per benedizione del popolo e delle campagne e rientro nella Collegiata.

La processione inizierà alle 21 e si concluderà alle 22 circa, con la partecipazione delle autorità locali, della Filarmonica G. Puccini, della Misericordia, del Gruppo Donatori di Sangue Fratres e di tutte le altre associazioni montecarlesi con le relative insegne, corredo di luminara ed esposizione alle finestre dei tradizionali drappeggi.