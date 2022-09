Nuovo sito e servizi online: Villa Basilica digitale grazie ai fondi del Pnrr

Nuovo sito istituzionale, interfaccia con l’appIo per sostenere anche online tutta una serie di pratiche, pagamenti e transizione sul Cloud da parte degli uffici comunali, per garantire più sicurezza e maggiore efficienza nei processi amministrativi e burocratici e nel rapporto con i cittadini. Ecco Villa Basilica digitale: oltre 130mila euro, provenienti dal Pnrr, per dotare il Comune villese di un sistema digitale più fruibile per la comunità.

“Un’amministrazione deve essere in grado di recepire i cambiamenti imposti dalla società – commenta la sindaca Elisa Anelli – e essere sempre più al passo con i tempi e maggiormente capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, delle imprese e della comunità tutta. Durante la pandemia gli strumenti informatici hanno dimostrato di essere una risorsa preziosa anche per facilitare le procedure di molte delle pratiche amministrative ordinarie. I fondi che abbiamo ottenuto grazie al progetto Next Generation Eu per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale ci consentiranno di dotarci di un sistema informatico che migliorerà il rapporto tra ente e cittadino, ottimizzando al massimo i tempi di apertura e gestione di tante operazioni”.

Con il finanziamento del Pnrr attraverso l’app Io sarà possibile effettuare il versamento di diverse tipologie di tributi (dal pagamento della retta della mensa e trasporto scolastico a quello per le infrazioni al codice della strada), ottenere il rilascio dei permessi di circolazione e sarà possibile gestire le pratiche relative ai servizi cimiteriali, certificati e atti anagrafici e oneri per la regolarizzazione urbanistica. Con i fondi ottenuti, inoltre l’amministrazione comunale implementerà anche il sito internet, attraverso cui usufruire di molteplici servizi per il disbrigo di pratiche direttamente online, senza più la necessità di recarsi in ufficio (dalla sepoltura di un defunto alle pubblicazioni di matrimonio, dall’iscrizione all’asilo nido e alla presentazione delle domande per l’assegno di maternità). Come ultimo intervento, sempre grazie ai fondi del Pnrr, il Comune di Villa Basilica potrà trasferire sul sistema di archiviazione Cloud la gestione dell’attività di diversi uffici.