La Pieve di San Gennaro pronta ad accogliere il ritorno dell’Angelo Annunciante

Dopo una lunga attesa il momento è arrivato. Domenica (18 settembre), a partire dalle 17, si festeggia il ritorno nella Pieve di San Gennaro dell’Angelo Annunciante e della Madonna del parto, oltre che la presentazione dei restauri che hanno interessato l’edificio stesso.

Ma ecco il programma. Alle 17, dopo un breve intrattenimento musicale a cura della Filarmonica Luporini di San Gennaro, verrà celebrata la messa. Alle 18 sarà la volta dei consueti saluti istituzionali al termine dei quali verranno forniti dettagli tanto sui restauri delle statue quanto sull’intervento che ha riguardato la pieve.

Chiuderà l’evento ancora la Filarmonica con un concerto, ideale finale in musica in una giornata di festa per un’intera comunità.