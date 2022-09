Tuffo nel Settecento a Villa Reale con la rievocazione storica dell’associazione “Le vie del tempo”

Torna per il sesto anno consecutivo la rievocazione storica con l’associazione Le Vie del tempo, rinomato gruppo di rievocatori professionisti da Rivoli (Torino) che ha scelto quest’anno la zona sud del parco di Villa Reale come quinta scenografica per mettere

in scena i costumi, le usanze e la gioia di far festa in giardino del ‘700.

Visitare Villa Reale durante il Settembre Lucchese è ancora una volta l’occasione ideale per fare un viaggio nel tempo, lasciandosi incantare dai giochi d’acqua, riposandosi sotto le fronde dei salici piangenti, sedendosi lungo le sponde del lago e passeggiando

in attesa di incontrare i rievocatori: con i loro tableaux vivants sanno ricreare le antiche atmosfere e fare rivivere i periodi più splendenti del passato di questo luogo unico, così ricco di storie da raccontare.

Se si può fare di un giardino un paese d’illusione, perché rifiutarsi recitava Luis Carrogis de Carmontelle. L’invito dunque è quello di scoprire Villa Reale domenica (18 settembre) dalle 10 alle 17, con il suo parco nominato tra i più belli d’Italia e testimonial proprio quest’anno del network Grandi Giardini Italiani attraverso un viaggio d’illusione che riporterà indietro fino alle atmosfere settecentesche”.

Ci saranno due momenti guidati durante la giornata, uno al mattino alle 11 e l’altro al pomeriggio alle 15, durante i quali i rievocatori accompagneranno i visitatori alla scoperta delle stravaganze botaniche, architettoniche o di costume del tempo. I rievocatori saranno presenti nel parco dalle 10 fino alle 17 ininterrottamente e sarà possibile interagire con loro nonché fotografarli in quello che sarà una vera illusione di Settecento.

La manifestazione è gratuita a fronte del pagamento del normale biglietto di ingresso al parco e ai musei freschi di restauro, che saranno aperti regolarmente. E’ vivamente consigliato il preacquisto del biglietto sul sito villarealedimarlia.it selezionando il calendario speciale Rievocazione storica assicurandosi così il saltafila all’ingresso per non perdersi nemmeno un’istante del viaggio indietro nel tempo.

L’evento è adatto anche ai bambini. Per prenotare è possibile consultare online il calendario speciale per la rievocazione storica. Seleziona

il biglietto speciale per la rievocazione e segui le indicazioni: shop.villarealedimarlia.it

L’ingresso non è consentito ad altre associazioni di rievocazione storica senza richiesta preventiva o ai singoli in abito storico.

L’evento si svolgerà regolarmente anche in caso di pioggia.