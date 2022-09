Capannori, le scuole adottano la settimana corta: cambiano gli orari del Tpl

Sarà garantito a partire da domani (15 settembre), primo giorno di scuola, il servizio di trasporto pubblico per tutte le 4 scuole secondarie di primo grado del territorio (Lammari, Capannori, San Leonardo in Treponzio, Camigliano) che da quest’anno hanno adottato la settimana corta, ossia niente lezioni il sabato e posticipo dell’orario di uscita durante gli altri giorni della settimana.

Per garantire il servizio a questi istituti scolastici il trasporto pubblico locale sul territorio di Capannori subirà così sostanziali modifiche. Le corse saranno anticipate e posticipate in base agli orari di entrata e di uscita delle scuole che praticano la settimana corta.

“Quest’anno tutte le quattro scuole medie del nostro territorio hanno adottato la settimana corta, un cambiamento importante che consente di lasciare libero il sabato per i ragazzi e una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le famiglie, secondo quello che è un diffuso modello europeo. Questo ha reso necessario apportare significative modifiche su tutta la rete del trasporto pubblico sul nostro territorio per garantire il servizio di trasporto agli studenti che frequentano questi istituti – spiegano l’assessore alla mobilità, Giordano Del Chiaro e l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Una rimodulazione del servizio che è stata frutto di un lavoro intenso e complesso, anche alla luce del fatto che il servizio di trasporto pubblico locale è passato al gestore unico Autolinee Toscane da solo un anno ed è ancora in una fase transitoria, che ha visto la preziosa collaborazione della Regione Toscana e, in particolare, dell’assessore Stefano Baccelli, della Provincia e dei suo ufficio trasporti che ringraziamo, e naturalmente dell’azienda di trasporto”.

“La nuova organizzazione del servizio comporterà cambiamenti considerevoli per andare incontro alle mutate esigenze scolastiche ed è correlata strettamente all’intero sistema di trasporto pubblico della Piana e alle corse utili alle scuole superiori che in alcuni casi subiranno aggiustamenti – concludono gli assessori -. Per questo durante i primi mesi di entrata in funzione dei nuovi orari sarà realizzato un attento monitoraggio del servizio per capire la necessità di apportare eventuali modifiche rispetto alla fase sperimentale”.

Con il nuovo anno scolastico le scuole secondarie di primo grado del territorio comunale seguiranno, salvo i primi giorni di orario provvisorio ridotto, il seguente orario (dal lunedì al venerdì): Capannori dalle 8 alle 14, Lammari e San Leonardo in Treponzio dalle 8,10 alle 14,10 e Camigliano dalle 7,50 alle 13,50.