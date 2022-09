Anno nuovo, problemi vecchi. Almeno alle scuole elementari di Porcari dove la stagione si è aperta sotto una pioggia battente.

Il problema è che, come in periodo Covid, i cortili della scuola hanno visto rimanere i cancelli chiusi. Risultato: fra auto in transito e sosta e imbrelli aperti gli alunni e i genitori della scuola media Pea e della primaria La Pira e Orsi sono rimasti ad attendere l’ingresso a scuola e sono dovuti defluire dalla stessa invadendo la strada e gli incroci con grave pericolo dell’incolumità di qualcuno.

I genitori dell’istituto comprensivo di Porcari, che già l’anno scorso avevano fatto presente la questione, sono molto preoccupati e torneranno nei prossimi giorni (nella speranza che il tempo, peraltro, sia un po’ più clemente) a far sentire la propria voce alla dirigenza scolastica,