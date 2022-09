Successo per la biciclettata dei donatori di sangue delle frazioni a nord di Capannori

Dopo due anni di stop a causa della pandemia sabato (10 settembre) è finalmente tornata la biciclettata organizzata dai Donatori di sangue Fratres di Segromigno in Monte, Segromigno in Piano, Camigliano e San Colombano, in collaborazione con la Misericordia Santa Gemma Galgani.

Grande entusiasmo per questa bella iniziativa che ha visto la partecipazione di persone di tutte le età per un giornata di festa all’aria aperta. Lungo il percorso c’è stata la tradizionale sosta per la merenda nella sede della Misericordia Santa Gemma a Camigliano.

I numerosi partecipanti hanno potuto rifocillarsi ed assistere ad una dimostrazione delle tecniche di primo soccorso ed in particolare del protocollo Blsd.

La Misericordia Santa Gemma ed i Gruppi Frates ringraziano ancora una volta i partecipanti alla biciclettata.